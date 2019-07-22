شكرا لقرائتكم خبر عن تباين أسعار النفط مع تسعير الأسواق لإضرابات الشرق الأوسط والتوقعات بضعف الطلب وتخمة المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق موضحة تباين في الأداء خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تسعير الأسواق لإضرابات الشرق الأوسط والتوقعات بضعف الطلب العالمي على النفط وتخمة المعروض من جراء تباطؤ النمو في ظلال التوترات التجارية والحمائية التجارية التي تنتهجها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تمام الساعة 04:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط تسليم 15 آب/أغسطس "نيمكس" 0.21% لتتداول عند مستويات 56.10$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.22$ للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 أيلول/سبتمبر 0.24% لتتداول عند 63.20$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.05$ للبرميل، في حين ارتفع مؤشر الدولار 0.05% إلى مستويات 97.19 مقارنة بالافتتاحية عند 97.15.

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هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية كشف شركة بيكر هيوز عن تقريرها الأسبوعي الذي أوضح تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصات إلى إجمالي 779 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 19 من هذا الشهر، وجاء ذلك بالتزامن مع استأنف منتجو النفط من الحقول البحرية في أمريكا إنتاجهم النفطي في خليج المكسيك عقب مرور عاصفة الآسيوية باري بسلام الأسبوع الماضي.

بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين لما سيسفر عنه اجتماع طارئ الذي ستجريه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لاحقاً لحكومتها لمناقشة أمن الشحن في مضيق هرمز، وذلك في أعقاب استيلاء إيران في نهاية الأسبوع الماضي على ناقلة نفط بريطانية رداً على مصادرة المملكة في وقت سابق من الشهر الجاري لناقلة نفط إيرانية عند مضيق جبل طارق، الأمر الذي يعكس تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

ونود الإشارة، لكون على الرغم من توالي تصعيد التوترات بين إيران والقوي الغربية وعلى رأسها أمريكا التي سحبت نفسها من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض عقوباتها الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني مؤخراً، إلا أن أسعار النفط شهدت الأسبوع الماضي أسوء أداء أسبوعي لها منذ أواخر أيار/مايو الماضي في ظلال تسعير الأسواق لفرص تراجع الطلب العالمي على النفط مع التوقعات بتباطؤ النمو العالمي من جراء التوترات التجارية.