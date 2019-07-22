شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد والتعمير تستهدف تحقيق 21.4 مليار جنيه إيرادات العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك لاعتماد الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2019/2020.

وأظهر تقرير مجلس الإدارة الذى استعرضه المهندس محمود حجازى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن القوائم المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة تستهدف تحقيق إجمالى إيرادات 21.4 مليار جنيه بمعدل نمو 51.7% مقارنة بالمحقق فى 2017/2018، وصافى ربح 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 105.5% عن المحقق فى 2017/2018.

وتستهدف الشركة القابضة كوحدة مالية مستقلة تحقيق إجمالى إيرادات 899 مليون جنيه بانخفاض 11.5% عن فعلى 2017/2018، وصافى ربح 622 مليون جنيه بانخفاض 14.2% مقارنة بالمحقق فى 2017/2018.

أما نتائج الأعمال المستهدفة للشركات التابعة خلال العام المالى 2019/2020، فإنه من المستهدف تحقيق إيرادات نشاط 21.5 مليار جنيه بنسبة زيادة58.8 % عن فعلى 2017/2018، وصافى ربح 2.1 مليار جنيه بمعدل نمو 125.7% عن فعلى 2017/2018، إلى جانب استهداف تنفيذ استثمارات 1.6 مليار جنيه بمعدل نمو 6.5%.

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وأشار المهندس محمود حجازى، إلى ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بدعم من وزارة قطاع الأعمال العام من تحديث لنظم الإدارة الداخلية وتفعيل نظام إدارة موارد الشركات (ERP)، ووضع خطة لاستغلال أراضى الشركات غير المستغلة لتنمية موارد الشركات وتحسين اقتصاديات التشغيل، حيث تم حصر تلك الأراضى واتخاذ الخطوات اللازمة لتغيير التخصيص تمهيدا لاستغلالها فى مشروعات سكنية وتجارية والشراكة مع مطورين عقاريين.

كما لفت إلى الجهود المبذولة نحو تحسين موقف السيولة فى الشركات التابعة والسعى لدى جهات الإسناد لتقليص حجم المبالغ المستحقة للشركات لدى تلك الجهات مما نتج عنه انخفاض كبير فى المبالغ المستحقة، وقيام الشركة القابضة بتنفيذ خطة لتسوية وسداد مستحقات الجهات الحكومية مثل الكهرباء والغاز والتأمينات.

ووافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، على قبول الاستقالة المقدمة من المهندس محمود حجازى من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

كما وافقت الجمعية العامة على تكليف المستشار محمد زكى موسى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة لحين لتعيين رئيس جديد للشركة.