شكرا لقرائتكم خبر عن لوكين كوفى المنافس الصينى لستاربكس تخطط لأول توسع خارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم شركة لوكين كوفى المنافس الصينى لستاربكس فتح مقاه فى الشرق الأوسط والهند فى أول تحرك لها فى الخارج.

وقالت لوكين، التى جمعت 561 مليون دولار فى مايو من طرح عام أولى فى الولايات المتحدة، اليوم الاثنين إنها وقعت مذكرة تفاهم لتأسيس مشروع مشترك مع مجموعة أمريكانا الكويتية لتدشين أنشطة فى الشرق الأوسط الكبير والهند دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وقال مؤسس لوكين كوفى ورئيسها التنفيذى جينى تشيان تشيا فى بيان "هذا التعاون يمثل أول خطوة للوكين لطرح منتجاتها الرائدة من الصين للعالم".

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وصرح كسرى كابور الرئيس التنفيذى لأمريكانا التى تشغل 1800مطعم و29 موقعا لإنتاج المواد الغذائية فى الشرق الأوسط أن منطقتى الشرق الأوسط الكبير والهند يتيحان إمكانات واعدة للتوسع.

وتعمل لوكين على خطة توسع كبرى لإزاحة ستاربكس عن موقعها كأكبر سلسلة مقاه فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وتسعى لافتتاح 2500 متجر فى الصين هذا العام.