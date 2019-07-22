شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة فى أسبوع مهم لأرباح الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين، بقيادة شركات التكنولوجيا، فى الوقت الذى يراقب فيه المستثمرون تطورات جديدة بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين فى أسبوع مزدحم بإعلانات أرباح الشركات، التى من بينها فيسبوك وأمازون. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعى 19.98 نقطة أو 0.07% إلى 27174.18 نقطة. وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.32 نقطة أو 0.18 % إلى 2981.93 نقطة. وربح المؤشر ناسداك المجمع 25.50 نقطة أو 0.31 % إلى 8171.99 نقطة.

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