شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد توافق على قيد أسهم فورى بالبورصة برأس مال 353 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على قيـــد أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، برأس مال مصدر قدرة 353.7 مليون جنيه موزع على 707.3 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم الواحد، وذلك طبقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقالت اللجنة، إنه لن يتم التداول على أسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية خلال تلك الفترة من تاريخ التسجيل وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن فى حالة عدم قيام الشركة بطرح أسهمها خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الهيئة.

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وحددت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 29 يوليو الجارى، أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة 5 أيام عمل، منوها إلى أن انتهاء الإعلان يوم الأحد 28 يوليو.

وتلتزم الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51 % من الأسهم المملوكة لهم فى رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالى الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25 % من أسهم رأسمال الشركة المصدر، يتم استكمال نسبة الـــــ 25 % من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسى الشركة أو غيرهم ، وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة فى أى زيادة لراس مال الشركة بذات الفترة وذلك فيما عدا الأسهم المجانية .