شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة السعودية بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الاتصالات والطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.56% خاسراً 50.34 نقطة ليغلق عند مستوى 8907.46 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.74% رابحاً 65.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3822.76 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 95.9 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 80 شركة، فيما تراجعت 91 شركة.

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وتراجع 12 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.85%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 1.55%، تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.15%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.12%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.83%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.46%.

وجاء سهم "أم آى سى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.07%، ثم أسمنت العربية بنسبة 2.82%، ثم جازادكو بنسبة 2.74%، فيما تصدر سهم "اتحاد اتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.84% ثم اللجين بنسبة 2.78%، ثم اكسا التعاونية بنسبة 2.69%.