تراجع بورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات الاثنين، بنسبة 0.74% خاسرا 7.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1526.88 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والفنادق والسياحة والاستثمار والخدمات.
وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 3.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 273 ألف دينار بحرينى.
وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 32.5%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.6%، ثم قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 20.18% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.13% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.01% بضغوط هبوط سهم زين البحرين بنسبة 1.09%.
فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.
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