تراجع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 23.38 نقطة ليغلق عند مستوى 6039.10 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% خاسراً 2.89 نقطة ليغلق عند مستوى 6661.42 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.37% خاسراً 66.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4813.72 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 133.7 مليون سهم بقيمة 23.3 مليون دينار كويتى عبر 5814 صفقة.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.12%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.80%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.14%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.09%، فقطاع العقار بنسبة 0.04%.

وجاء سهم "الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.27%، تلاه أسمنت الهلال بنسبة 10%، ثم مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم "الاستشارات المالية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.61% ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 8.81%.