شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأستاذ عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد منذ قليل، ويقام العزاء غدا بمسجد المشير بالتجمع في قاعة الصفا، رجال وسيدات. وتتقدم أسرة تحرير مؤسسة ”الخليج 365” بخالص العزاء لرئيس هيئة البريد فى وفاة المغفور لها بإذن الله، داعين المولى عز وجل بأن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته.

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