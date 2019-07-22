شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض.. والدجاج البلدى بـ27 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الاثنين 22-7-2019، استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن من المزرعة بـ26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.
وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن الدواجن البلدى استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة"، وأشار إلى أن أسعار البيض شهدت استقرارا أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.
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