شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الدواجن والبيض.. والدجاج البلدى بـ27 جنيها من المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الدواجن والبيض، اليوم الاثنين 22-7-2019، استقرارا وذلك طبقا للأسعار المقررة من شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة.

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وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الدواجن من المزرعة بـ26 جنيها للكيلو، فى حين يتم بيعه للمستهلك عند 30 – 32 جنيها للكيلو بحسب المنطقة.

وأضاف السيد في تصريح لليوم السابع أن الدواجن البلدى استقرت أسعارها عند 27 جنيها من المزرعة، ويتم بيعها للمستهلك بين 32 – 34 جنيها للكيلو حسب المنطقة"، وأشار إلى أن أسعار البيض شهدت استقرارا أيضاً عند 32.5 جنيها للكرتونة من المزرعة، فى حين تباع إلى المستهلك بين 35 - 37 جنيها حسب المنطقة.