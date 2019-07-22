شكرا لقرائتكم خبر عن نمو المبيعات يصعد بأرباح "ثوب الأصيل" 26% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة ثوب الأصيل، المُعلنة اليوم الإثنين، ارتفاعاً بأرباحها بنسبة 25.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 48.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 38.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 51.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 41.8 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثاني إلى نمو المبيعات بمعدل 21%، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب علي منتجات الشركة بفضل جهود الشركة في تنشيط المبيعات من خلال تدعيم قنوات البيع وتنويعها والتوسع في قاعدة العملاء و إضافة منتجات جديدة مع التطور الملحوظ في مبيعات المتجر الالكتروني.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 64.54 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 52.58 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وحققت الشركة أرباحا بالربع الأول من العام الحالي بلغت 101.18 مليون ريال مقابل 82.47 مليون ريال وبزيادة قدرها 22.68%، وأرجعت الزيادة إلى نمو المبيعات بمعدل 22.7%، وذلك نتيجة زيادة الطلب علي منتجات الشركة بفضل سياسة الشركة التسويقية في تنوع وإضافة منتجات جديدة.

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