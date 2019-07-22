شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بنك المشرق" ترتفع 6.7% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت النتائج المالية غير المُدققة لبنك المشرق، الصادرة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 6.7% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي، إلى تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 613 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 574.6 مليون درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

ووفقاً للبيان، سجلت الإيرادات التشغيلية تراجعاً طفيفاً إلى 1.5 مليار درهم خلال الربع الثاني، مقابل 1.6 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

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وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً في المصاريف العمومية والإدارية إلى 665 مليون درهم، مُقابل مصروفات بلغت 717.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

كذلك تراجع صافي مخصصات الانخفاض في القيمة إلى 220.6 مليون درهم بالربع الثاني، مُقابل صافي مخصصات انخفاض في القيمة بلغت 287 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 1.2 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.

ويذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 628 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 598.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.