شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيع يدفع "كيان للبتروكيماويات" لتكبد الخسائر بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الإثنين، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 273.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 879.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 39.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.1 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة تحقيق الخسائر في الربع الثاني إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وارتفاع تكاليف التمويل على الرغم من انخفاض متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع وانخفاض مخصص الزكاة.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 470.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسارة بلغ 197.5 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 462.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

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