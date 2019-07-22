شكرا لقرائتكم خبر عن 800 مليون ريال تداولات السعوديين في سوق أبو ظبي المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ إجمالي قيمة تداولات 148 ألف مستثمر سعودي في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 800 مليون ريال، محتلين بذلك المرتبة الأولى بين المستثمرين الخليجيين والعرب.

وبلغت نسبة تداولات المستثمرين السعوديين نحو 21.4% من إجمالي قيمة التداولات للمستثمرين الخليجيين والعرب خلال النصف الأول.

وجاء السعوديون بالمرتبة الرابعة بين إجمالي المستثمرين من دول العالم كافة، الذين بلغت إجمالي تداولاتهم خلال الفترة 56 مليار ريال، وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وبلغ حجم مشتريات السعوديين خلال الفترة نحو 146 مليون سهم بقيمة 364 مليون ريال، في حين بلغت مبيعاتهم نحو 217 مليون سهم بقيمة نحو 450 مليون ريال.

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وبذلك يكون إجمالي حجم الاستثمار السعودي "بيعا وشراء" 381 مليون سهم قيمتها نحو 800 مليون ريال في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وشهد عدد المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 41.6% خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وشهد السوق دخول 1360 مستثمراً جديداً؛ منهم: 1250 من الأفراد، و110 مؤسسات، مقابل 979 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول من عام 2018، منهم 846 من الأفراد، و133 مؤسسات.

وكان إجمالي أعداد المستثمرين مع إغلاق يوم 31 مارس الماضي قد وصل إلى نحو 968.38 ألف مستثمر.

وارتفع عدد المستثمرين الإماراتيين بنسبة 76.5%، وارتفع عدد المستثمرين العرب بنسبة 12.9%، فيما بلغت قيم التداول خلال الربع الأول من 2019 نحو 12 مليار درهم، مقارنة بنحو 9 مليارات درهم في نفس الفترة من عام 2018 أي بارتفاع نسبته نحو 32.5%.