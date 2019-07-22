شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح شركة سوق دبي المالي ترتفع 9% بالربع الثاني 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 9% خلال الربع الثاني من العام 2019.

وحسب القوائم المالية للشركة بلغ صافي أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي 37.59 مليون درهم مقابل 33.98 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2018.

وحققت أرباحا صافية قدرها 66.35 مليون درهم خلال النصف الأول لعام 2019، مقابل 83.12 مليون درهم، وبنسبة تراجع 21%.

ويتجاوز عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق 11 ألف مؤسسة بما في ذلك 90 مؤسسة استثمارية تم استقطابها إلى السوق خلال النصف الأول من العام الجاري وقد وصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية إلى 83.6% في نهاية النصف الأول من العام 2019، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

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كما وصلت حصة المؤسسات من التداول إلى 52.3% وفي الوقت ذاته يحافظ المستثمرون الأجانب على نشاطهم الكبير في السوق إذ استحوذوا على 50% من تداولاته خلال النصف الأول من العام 2019 كما وصلت ملكيتهم إلى 17.5% من إجمالي القيمة السوقية.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة شركة سوق دبي المالي، ان السوق حافظ على جاذبيته للاستثمار الأجنبي خلال النصف الأول من العام الحالي وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب من غير مواطني الدولة صافي شراء بقيمة 870 مليون درهم .

واجتذب السوق 904 مستثمرين جُدداً خلال النصف الأول من 2019 من بينهم 90 مؤسسة استثمارية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 844,028 مستثمرا .

وكانت النتائج المالية لشركة سوق دبي المالي، قد أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 46% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، حيث بلغ صافي الربح خلال العام الماضي 125.5 مليون درهم مقابل 232.9 مليون درهم في العام 2017.

وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 324.7 مليون درهم بانخفاض نسبته 22.9% قياساً إلى إيرادات العام 2017 والبالغة 421.6 مليون درهم.