شكرا لقرائتكم خبر عن حزمة من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار بالقطاع العقاري في أبو ظبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد القطاع العقاري في أبو ظبي خلال الفترة الأخيرة صدور حزمة من القرارات والقوانين المحفزة للاستثمار، والتي تسهم في تحسن النشاط بالسوق، وتعزز من أداء القطاع بأبوظبي.

ومن تلك القرارات قانون تعديل بعض أحكام الملكية العقارية بأبوظبي، واعتماد نظام الإقامة الدائمة «البطاقة الذهبية»، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأصدرت دائرة التخطيط العمراني والبلديات عدة قرارات وقوانين، بشأن تنظيم إشغال العقارات والوحدات السكنية في الإماراة، وتعديل رسوم خدمات البلدية بإمارة أبوظبي المتعلقة بتسجيل عقود مساطحة جميع المشاريع بالإمارة.

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أيضاً شهدت أبو ظبي اعتماد مجموعة من القرارات الإدارية الخاصة بالتشريعات المنظمة لتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية والمقاولين، بجانب إصدارها التقرير الخاص بالمؤشرات الأولية للتداولات العقارية.

ويستفيد القطاع العقاري كذلك من صدور العديد من القرارات المتعلقة بتقديم المزيد من الإعفاءات وتسهيل إجراءات الاستثمار، كما يستفيد من التوجيهات الحكومية بصرف المستحقات المتأخرة للمقاولين.

وحسب بيانات على موقع "أخبار اليوم" بلغت القيمة الإجمالية للتداولات العقارية في أبوظبي31 مليار درهم من خلال 10 آلاف صفقة وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً للتقرير الخاص بمؤشرات التداولات العقارية، الصادر عن دائرة التخطيط العمراني والبلديات.

ويمتلك المواطنون 75% (نحو 31.64 مليار سهم) من إجمالي أسهم 11 شركة في قطاع العقار مدرجة أسهمها بأسواق المال في دولة الإمارات، والبالغ عددها 42.489 مليار سهم، فيما يمتلك غير المواطنين 25% (نحو 10.75 مليار سهم).