شكرا لقرائتكم خبر عن استخدام روث الإبل كوقود لإنتاج الأسمنت في الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسعى إمارة رأس الخيمة لاستخدام روث الإبل كوقود في إنتاج الأسمنت بهدف خفض الانبعاثات وإبعاد الروث عن مكبات النفايات، حيث تسعى الحكومة لإبعاد 75% من كل النفايات عن المكبات بحلول 2021.

ويتم استغلال روث الأبقار كمصدر لتوليد الطاقة في دول عديدة من بينها الولايات المتحدة والصين وزيمبابوي. بينما روث الإبل وقود نادر، لكنه ملائم بشكل كبير لرأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يوجد نحو تسعة آلاف من الجمال تُستخدم في إنتاج الحليب وفي مسابقات الهجن والجمال، وفقا لوكالة رويترز.

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وحسب الوكالة فإنه وبعد إجراء الاختبارات اللازمة، لتقييم كمية الطاقة التي يمكن أن تنجم عن روث الإبل، وجدت الشركة أن طنين من روث الإبل يمكن أن يحلا محل طن من الفحم كوقود.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تشغيل منشأة جديدة في الطويلة بأبوظبي لمعالجة وإعادة تدوير مخلفات المصاهر بتكلفة 15 مليون درهم.

وتُستخدم المنشأة في معالجة هذه المخلفات لتجهيزها للاستخدام من قبل شركات الإسمنت في دولة الإمارات كمواد خام بديلة.