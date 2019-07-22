شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية لإعادة التمويل" و"دويتشه الخليج" يوقعان اتفاقية بقيمة 2.25 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) عن توقيعها اتفاقية شراكة مع "دويتشه الخليج للتمويل" تشمل على برنامج شراء محافظ عقارية، وتقديم تسهيلات مالية بقيمة تتجاوز 2.25 مليار ريال.

وذكرت الشركة أن الهدف من الاتفاقية هو ضخ مزيد من السيولة في قطاع الإسكان وضمان استقرار ونمو سوق التمويل العقاري في المملكة، بالإضافة إلى تخفيض المعدل السنوي للربح على التمويل المُقدم للمواطنين من "دويتشه الخليج للتمويل" بنسبة 36%، مما يسهم في زيادة فرص تملك المساكن للأسر السعودية، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت إن هذه الشراكة ستسهم في دفع خطط "دويتشه الخليج للتمويل" في تقديم حلول تمويل سكنية بأسعار أفضل للمواطنين، مما يدعم دور الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لمواصلة دورها في تحفيز تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة.

الجدير بالذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف إعادة تمويل 20% من سوق القروض العقارية في المملكة العربية السعودية الذي من المتوقع أن ينمو إلى 500 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 وإلى 800 مليار ريال سعودي خلال السنوات العشر المقبلة.

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وتواصل الشركة منذ تأسيسها عام 2017 جهودها الدؤوبة لتحفيز عملية تطوير سوق التمويل العقاري السكني، فضلاً عن توحيد المعايير المتبعة داخل القطاع وتطوير أفضل الممارسات.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قد قامت مؤخراً بخفض المعدل السنوي للربح بـ 40 نقطة أساس، على التمويلات العقارية طويلة الأجل بمعدل ربح ثابت.

ومددت الشركة فترة استحقاقها حتى 25 عاماً، ما يتيح للمواطنين الحصول على قروض عقارية بفوائد منخفضة، عن طريق خفض المعدل السنوي للربح.

وبلغ عدد المواطنين المستفيدين من برنامج "القرض العقاري"الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية السعودي، 50 ألف مستفيد بمختلف مناطق المملكة خلال 2018.