شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بدجت: الرواج الذي أحدثته هيئة الترفيه أحد أسباب نمو تأجير السيارات وأرباحنا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد فواز دانش، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للمواصلات "بدجت السعودية"، أن حركة الرواج الذي أحدثته هيئة الترفيه خلال الفترة الماضية هو أحد أسباب نمو عمليات التاجير قصير الأجل والذي تستحوذ بدجت على 20% منه على مستوى المملكة، ونتوقع نموها الفترة المقبلة.

وأوضح أنهم يستحوذن على 25% من سوق تأجير السيارات في المملكة سواء طويل أو قصير الأجل.

وأضاف دانش أن عملية النمو في الأرباح يرجع إلى الزيادة مبيعات السيارات، حيث يمثل ما نسبته 70% من أرباحنا، حيث ركزت الشركة الفترة الماضية على تحسين نوعية السيارات والخدمات المصاحبة لعملية البيع، حتى إن عدد المشترين قد تضاعف تقريبا خلال العام الأخير.

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وأعلنت بدجت اليوم عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 6.5% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وحققت صافي أرباح بلغ 43.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى التحسن في نسبة تشغيل سيارات التأجير قصير الأجل وأيضا الزيادة في معدل صافي الربح المحقق من بيع السيارات المستعملة.