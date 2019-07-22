شكرا لقرائتكم خبر عن معادن تستهدف الوصول إلى إنتاج مليون أونصة من الذهب خلال خمس سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال عبدالعزيز الناجم، نائب الرئيس لتطوير الأعمال بشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، إن الشركة تستهدف الوصول إلى إنتاج كلي للمعدن النفيس من كافة مناجمها في حدود المليون أونصة سنوياً خلال خمس سنوات.

وأشار الناجم خلال اتصال هاتفي مع قناة CNBC عربية إن العقد الذي وقعته معادن لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب سيضيف لإنتاج الشركة نحو 250 ألف أونصة سنوياً من خلال معالجة 4 ملايين طن من خام الذهب.

وأعلنت معادن اليوم عن توقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد هندسة ومشتريات مع مجموعة أوتوتك ولارسن وتوبرو لغرض إنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

وقالت الشركة إن قيمة العقد تبلغ 2.272 مليار ريال سعودي، با يُعادل 606 مليون دولار أمريكي، علماً بأن كدة العقد ستكون 36 شهراً من تاريخ 15 مايو الماضي.