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شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات تصعد بأرباح "طيران أبوظبي" 24% بالنصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة طيران أبوظبي، المعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 24% خلال النصف الأول من العام 2019.
وأشارت الشركة في بيان لسوق "أبوظبي" المالي، إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 139.4 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 112.7 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.
ووفقاً للبيان، ارتفعت الإيرادات إلى 974.1 مليون درهم خلال النصف الأول، مقابل إيرادات بلغت 837.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018، بزيادة بلغت 16%.
يذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 42.2 مليون درهم خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 48.3 مليون درهم في الربع المقابل من العام 2018.
ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الإيرادات 442.8 مليون درهم خلال الربع الأول، مقابل 281.1 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.
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