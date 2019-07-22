شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن الإيرادات يقود "موبايلي" لتحقيق أرباح بقيمة 37.8 مليون ريال بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات الأعمال لشركة اتحاد إتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 37.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 78.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 261 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 127 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح في الربع الثاني إلى تحسن الإيرادات للربع السابع على التوالي، حيث شهدت الإيرادات الربعية نمواً بنسبة 15.1% لتصل إلى 3.331 مليار ريال بالمقارنة مع 2.895 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق؛ ويعود ذلك بشكل رئيس إلى نمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، ونمو قاعدة الألياف الضوئية وزيادة وتحسن قاعدة العملاء.

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وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 172 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 67.3 مليون ريال خلال الربع الأول من الجاري، مقابل خسائر بلغت 93.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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