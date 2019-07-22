شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج للتدريب" توقع عقد تقديم خدمة التسويق والمبيعات مع شركة "الوطنية للإسكان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية للإسكان لتقديم خدمة التسويق والمبيعات لبرنامج الإسكان التابع للشركة الوطنية للإسكان.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الأحد، إن قيمة العقد تبلغ 18.8 مليون ريال، علماً بأن مدة العقد ستكون سنة مالية.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذا العقد خلال عام 2019 وما بعدها، علماً بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت عقد تشغيل مقررات اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية بجامعة القصيم، بتاريخ 2 أبريل الماضي، بقيمة 13.5 مليون ريال.

وكانت الشركة قد حققت نمواً في أرباحها بالربع الأول من 2019 بلغ 72% لتصل إلى 7.3 مليون ريال مقابل 4.26 مليون ريال بالربع المقابل من 2018.

بينما حققت صافي أرباح بلغ 32.4 مليون ريال في عام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 51.7 مليون ريال في العام 2017 بارتفاع نسبته 37.4%.