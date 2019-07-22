جولدمان ساكس يخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2019

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

خفض جولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط على أساس سنوي لعام 2019 مستندا إلى أنشطة اقتصادية

عالمية محبطة تأثرت سلبا بصورة أكبر بطقس أقل برودة وضعف الطلب على الوقود لتوليد الكهرباء ومراجعات خفضت الطلب لمستويات تاريخية، ما يشير لنمو أضعف للطلب على النفط في 2018.

وعدل البنك أمس الأحد توقعاته لنمو الطلب على النفط لعام 2019 إلى 1.275 مليون برميل يوميا انخفاضا من 1.45 مليون برميل يوميا في بداية العام.

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لكن البنك قال إن هذا المستوى ما زال أعلى من متوسط التوقعات عند نحو 1.05 مليون برميل يوميا في العام الجاري.

وقال البنك “مع ثبات جميع العوامل الاخرى، نُقدر أن تعديلا بالرفع لمتوسط التوقعات للعام الجاري فيما يخص نمو الطلب على النفط إلى مستوى تقديراتنا عند 1.275 مليون برميل يوميا سيقود لارتفاع سعر برنت بواقع ستة دولارات للبرميل”.

وتوقع البنك نمو الطلب على النفط في 2020 إلى 1.45 مليون برميل يوميا بفضل تسارع تدريجي للنمو الاقتصادي العالمي فضلا عن زيادة الطلب بسبب القواعد الجديدة لوقود السفن التي تطبقها المنظمة البحرية الدولية بداية من عام 2020.

وارتفعت أسعار النفط اليوم بسبب مخاوف من أن يؤدي احتجاز ناقلة بريطانية الأسبوع الماضي إلى تعطل الإمدادات في ال