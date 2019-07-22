شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبية التخطيط: التضخم فى المغرب يتباطأ إلى 0.2% فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب تباطأ إلى 0.2% في يونيو مقارنة مع مستواه قبل عام، بعد أن ارتفع 0.3 % على أساس سنوي في الشهر السابق.

وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 % في يونيو.

وظل التضخم الأساسي السنوي مستقرا عند 0.1% على أساس شهري و1.3% على أساس سنوي.

وتتوقع مندوبية التخطيط تباطؤ التضخم، الذي يتأثر في الأساس بأسعار الأغذية، إلى 0.8% في 2019 من 1.1% في 2018.