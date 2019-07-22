ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعاً بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 13688 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 16803 نقطة. Advertisements كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 531 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1374 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 465 نقطة.

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