شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الاثنين 22-7-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 22-7-2019، أمام الجنيه المصرى مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار الأمريكى اليوم

تباين سعر صرف الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم الاثنين، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.55 جنيه للشراء.

16.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.57 جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.56 جنيه للشراء.

16.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

16.57جنيه للشراء.

16.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.56 للشراء، 18.69 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الأمس.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم مقارنة بتعاملات الامس ،حيث شهد انخفاضاً طفيفاً فى سعر البيع فقط ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.66 جنيه للشراء، و20.85 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، وسجل سعر الريال 4.40 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، حيث شهد ارتفاعاً طفيفاً فى سعر البيع فقط وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.38 جنيه للشراء، 54.86 جنيه للبيع وذلك مقارنة بتعاملات الأمس.