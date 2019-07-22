التنمية الصناعية: اتمام طرح 45 مليون متر أراض صناعية للمستثمرين بنهاية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى غازى رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه سيتم الانتهاء من طرح 15 مليون متر أرض صناعية بنهاية 2019، مشيرا إلى أنه خلال العامين الماضيين تم طرح 30 مليون متر، على أن يصبح إجمالى المساحة المطروحة 45 مليون متر بنهاية العام، من أصل 60 مليون متر مربع مخطط الانتهاء من طرحها بحلول 2020.
وأضاف غازى فى تصريحات خاصة، أن التنمية الصناعية تسعى لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، من خلال اتاحة أراض للمستثمرين الأجانب والمصريين، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من خريطة الأراضى والتى ستتيح للمستثمر الدخول إلى قاعدة بيانات متكاملة على الانترنت، ليحصل المستثمر على كافة المعلومات عن طروحات الأراضى.
وأكد غازى أن الأولوية فى تخصيص الأراضى سيكون للمشروعات الإنتاجية التى تحتاجها الدولة، خاصة المشروعات التى يمكن أن تساهم فى الحد من الاستيراد.
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