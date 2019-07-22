شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشى لبورصة السعودية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.04% خاسراً عدد 3.56 نقطة ليصل إلى مستوى 8954.24 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.78% رابحاً 66.70 نقطة ليصل إلى مستوى 3809.28 نقطة. وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 43 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار ريال، وارتفعت أسهم 93 شركة، فيما تراجعت 72 شركة. Advertisements وتراجعت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.94%، أعقبه قطاعى الأدوية والاتصالات بنسبة 0.76%، تلاه قطاعى المواد الأساسية والسلع طويلة الأجل بنسبة 0.29%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.20%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.14%. وجاء سهم "الخليجية العامة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.36%، ثم جازادكو بنسبة 3.22%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 2.35%، فيما تصدر سهم "اتحاد اتصالات" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.92% ثم العبد اللطيف بنسبة 1.74%، ثم جدوى ريت السعودية بنسبة 1.45%.

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