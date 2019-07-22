شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضروات والفاكهة وانخفاض الليمون لـ6 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 22 -7-2019 استقرار فى أسعار معظم الأصناف، وذلك طبقا لأسعار الجملة المقررة بسوق العبور.
واستقر سعر الطماطم بين 1.5 – 3.5 جنيهات للكيلو، كما ارتفعت أسعار البطاطس بين 3 –5 .5 جنيه للكيلو بزيادة نصف جنيها، فيما تراوح سعر البصل بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو، فيما استقر سعر كيلو الكوسة ليتراوح بين 5–8 جنيهات، والبامية بين 11 – 17 جنيها للكيلو، واستقر سعر الملوخية بين 2- 3 جنيهات للكيلو، فيما تراوح أسعار جميع اصناف الباذنجان 1 – 3 جنيهات.
وبالنسبة لأسعار الفواكه فقد شهدت استقرارا فى معظم الأصناف مع استمرار تراجع أسعار الليمون الذى تراوح بين 6- 15 جنيها فيما سجل التفاح 3- 7 جنيهات، والعنب البناتى 4-6 جنيهات، العنب الأحمر 4- 8 جنيهات والتين البرشومى بين 8 – 12 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكنتالوب بين 2.5 – 4.5 جنيها للكيلو.
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