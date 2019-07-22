تراجع بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط هبوط جماعى للقطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% خاسرا 28.260 نقطة ليصل إلى مستوى 6035.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% خاسراً 2.370 نقطة ليصل إلى مستوى 6661.94 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.48% خاسراً 72.150 نقطة ليصل إلى مستوى 4808.34 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 116.6 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون دينار كويتى عبر 5100 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.14%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.90%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.53%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.45%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.17%.
وجاء سهم "الديرة القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 13.27%، تلاه أسمنت الهلال بنسبة 10%، ثم مراكز التجارة العقارية بنسبة 9.62%، فيما تصدر سهم "الاستشارات المالية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.43% ثم شركة سنرجى القابضة بنسبة 10%، ثم شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%.
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