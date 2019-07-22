إعمار العقارية توقع اتفاقا مع مطار بكين داشينغ الدولى لمشروع بـ11 مليار دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية اليوم الاثنين إن إعمار العقارية بدبي وقعت اتفاقا مع مطار بكين داشينغ الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 11 مليار دولار يتضمن منشآت سكنية وترفيهية.
ويشمل الاتفاق، الذي جرى توقيعه على هامش زيارة رسمية يقوم بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها خمسة كيلومترات مربعة من المطار.
وقالت الوكالة إن إعمار ستفتتح مكتبا في بكين اليوم.
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