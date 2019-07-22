شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة "هارفارد" تدرس تجربة نجاح البنك التجارى الدولى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت تجربة نجاح البنك التجارى الدولى، أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، قصة للدراسة فى واحدة من أفضل الجامعات فى العالم، جامعة هارفارد.

ونشرت جامعة هارفارد دراسة أجراها أفضل باحثيها عن قصة نجاح "التجارى الدولي" تحت عنوان "قيادة التحول وقت الأزمات"، وتعد هذه المرة الأولى التى تهتم فيها "هارفرد" بدراسة قصة نجاح مؤسسة مصرية.

وتعرض الدراسة إصرار البنك التجارى الدولى على المضى قدمًا فى خططه الاستثمارية على الرغم من التقلبات السياسية التى شهدتها مصر عام 2011، وإلتزامه بتقديم باقات واسعة من المنتجات والخدمات المالية لكافة عملائه، ليضع بذلك العملاء والمساهمين على رأس أولوياته.

وألقت الدراسة الضوء على ريادة "التجارى الدولى" فى علم تحليل البيانات وتوظيفها بما يساهم فى إعادة تشكيل مستقبل القطاع المصرفى فى مصر والمنطقة العربية ككل.

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وتطرقت الدراسة أيضا إلى إنشاء "التجارى الدولى" لوحدة الـ "Big Data" بنهاية عام 2015 تحت رئاسة إسلام زكري، وما لذلك من أثر على كفاءة اتخاذ القرارات، وتعزيز تجربة العميل بالإضافة إلى تحسين كفاءة العمليات والحد من المخاطر المحتملة.

والجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التى تُدرس فيها المؤسسات العلمية المرموقة تجربة البنك التجارى الدولي، حيث أعلنت كلية لندن لإدارة الأعمال (London Business School) منتصف العام الماضى عن إدراج البنك التجارى الدولى - مصرضمن الدراسات التى تقدمها الكلية والخاصة بنماذج الأعمال الناجحة.

ويُذكر أن البنك التجارى الدولى يعُد أكبر بنك تابع للقطاع الخاص فى مصر، يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية عن طريق طرح أفضل الحلول المالية والمنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة.

وينفرد البنك التجارى الدولى بمكانة رائدة فى السوق المصرفى بفضل حصوله على العديد من الجوائز والألقاب كـ"أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم" من مؤسسة "اليورومنى" عام 2017 وجائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم" من مؤسسة "جلوبال فاينانس" عام 2018.