مصر والاتحاد الأوروبى يتفقان على مشروعات مستقبلية لعام 2020 بمجالات الطاقة والمياه والتجارة والاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزارة الكهرباء: الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر

وزارة التنمية المحلية: الاتفاق على 4 مشروعات خاصة بالتنمية المحلية.. ونتطلع لزيادة التعاون فى مجال تدوير المخلفات

وزارة البيئة: فرص عمل جديدة للشباب في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية

مميش: التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون

سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة: نعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المصريين.. والاتحاد الأوروبى أكبر شريك لمصر

عقدت، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة البيئة، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعا مع السفير ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، بحضور ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والبيئة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك لبحث المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الاوروبى لعام 2020.

وبحث الاجتماع، المشروعات المستقبلية فى قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الاوروبى بنحو 110 مليون يورو فى اطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.

وقالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الهدف الأساسي للتعاون مع الاتحاد الأوروبي هو زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة حصتها من الطاقة الإجمالية المنتجة في مصر، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع وإنشاء مراكز التحكم في التوزيع، وهذا بعد أن خطت مصر خطوات واسعة في ضمان إمدادات الكهرباء لكافة الاستخدامات السكنية والصناعية والخدمية.

وقالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الاتحاد الأوروبي من أهم شركاء التنمية الدوليين، ويقدم تمويل بقيمة نصف مليار دولار خلال استراتيجية التمويل الحالية حتى 2020، تشمل قطاعات المياه والصرف الصحي والمجتمع المدني والتدريب المهني والإصلاح الإداري والتجارة الداخلية والتراث الثقافي والمالية العامة، وأضافت الوزيرة أن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن هذا الاجتماع حضره 11 وزارة وجهة وكلهم يعملون مع الاتحاد الاوروبى من أجل احداث تنمية ونمو اقتصادي شامل.

وأكدت الوزارة أن البرنامج الذى يدعمه الاتحاد الأوروبى هو برنامج مصرى والمشروعات التى تم وضعها هى مشروعات مصرية ونضع أولوية لتوفير منح لمشروعات تمكين الشباب وبناء الإنسان المصري في الفترة المقبلة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلنت الوزارة، أنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، موضحة أن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الإجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات فى المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإدارى والمالى فى مصر.

ومن جانبه أعربت وزارة التنمية المحلية عن شكره وتقديره لحجم التعاون المثمر بين الوزارة والاتحاد الأوروبي ، والتعاون القائم مع بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأشار شعراوي إلي تقدير وزارة التنمية المحلية لمجمل المشروعات التنموية التي تتم بين الجانبين وعلي رأسها تطوير الإدارة المحلية.

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وقال الوزارة إنه تم الاتفاق على 4 مشروعات مع الاتحاد الاوروبى خاصة بالتنمية المحلية وفى المحافظات، مشيراً إلى أنه من بين هذه المشروعات تدريب وتاهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها، وأعرب شعراوي عن تطلعه لزيادة التعاون مع الاتحاد الاوروبى خلال الفترة المقبلة فى مجال المخلفات الصلبة وإعداد العقود في إطار المنظومة الجديدة، بالإضافة إلي التعاون في قطاعات المياه والإسكان الطاقة الجديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في دواوين عموم المحافظات والمراكز والقري والوحدات المحلية.

وقالت وزارة البيئة، إن التعاون الإنمائي بين مصر والاتحاد الأوروبي شهد نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، وتستهدف وزارة البيئة أن يستمر هذا التعاون، في ظل اتفاق الجانبين على أولوية التعاون المتمثلة في الإدارة السليمة للموارد مثل المياه ومصادر الطاقة، لمواجهة خطر الاحتباس الحراري الذي يهدد العالم، موضحة انه خلال الاجتماع تم بحث المشروعات التي تضم تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ والتي ستتيح فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات وزيادة الوعي للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة للحفاظ على البيئة خاصة في المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يتم البدء في هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدي للتغيرات المناخية الممول من الاتحاد الأوروبي بتكلفة 20 مليون يورو ويبدأ في 2020.

وأضافت أن التعاون في تلك المشروعات يهدف إلى زيادة الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة، خاصة بين الشباب، وتحسين الأداء المؤسسي لعملية التوعية، خاصة أن الوزارة تبحث فرص الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لخلق منظومة مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة.

ومن جانبه قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تؤكد دوما على التعاون مع الاتحاد الأوروبي برعاية وزارة الاستثمار، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي لبعض الدراسات والمشروعات التي تحتاج الهيئة الاقتصادية في تنميتها ودعمها.

وقال الفريق مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة الاقتصادية ليس مجرد مشروعا عملاقة وطنيا بل إنه مشروعا يقوم على خدمة الدول الجوار وخاصة الأوروبية من خلال قناة السويس.

وأضاف الفريق مميش أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم البنية التحتية وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية.

وأشار مميش إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون.

وأضاف أن الهيئة تعمل فيما يخص بتنفيذ دراسات بيئية متكاملة في مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير فضلا عن خطط التدريب.

وقال مميش إن هناك مقترح يتم دراسته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص بتقديم دعم فني لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية.

وقال السفير ايفان سوروكوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الأوروبى لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحى والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق اصلاح فعال للاطار العام، مشيرا إلى أن برنامج الاطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضاف: "نحن جيران واصدقاء ونعمل معا من أجل تحقيق تطلعات المصريين والاوروبين"، معربا عن سعادته بإن الاتحاد الأوروبى أكبر شريك انمائى لمصر، مؤكدا أن الاتحاد الاوروبى يعمل من أجل زيادة هذه الشراكة مع مصر، مشيرا إلى حرص الاتحاد الأوروبى على دعم القطاع الخاص فى مصر.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبى ينسق فى كل عام مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المشروعات المستقبلية، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى شريك لمصر يمكن الاعتماد عليه.