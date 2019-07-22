"التخطيط" تبدأ تلقى طلبات التحاق الدفعة الثانية من برنامج "القيادة للتميز الحكومى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخطيط: لدينا إيمان قوى بقدرة هؤلاء القادة على إحداث التغيير والتطور

بدأت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في تلقي طلبات الالتحاق للدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "القيادة للتميز الحكومى" وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع الجامعتين الأمريكية بالقاهرة وكينجز بلندن في إطار خطة رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إلي أن تنفيذ البرنامج يأتي بهدف تدريب عدد من قيادات الوزارات المختلفة، وذلك ضمن مشروع الوزارة "القيادة للتميز الحكومى" لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة من خلال أحدث نظم الإدارة والريادة وتعزيز الإصلاح المؤسسى.

وأضافت التخطيط أن البرنامج يضم فكر متطور من التدريب الشامل والمتكامل والذي يهدف إلى تعزيز كفاءة القيادات وتأهيلهم للتدرج في المناصب القيادية ونقل خبراتهم في تأهيل أجيال أخري من القيادات الناشئة من العاملين، مؤكدة علي الإيمان القوي بقدرة هؤلاء القادة على إحداث التغيير والتطور، حيث يتم إعدادهم لقيادة التغيير وأخذ المبادرة وإشراك المواطنين ليس فقط لتقديم خدمات أفضل، ولكن أيضًا لخلق مزيد من الشمول والمشاركة والسماح بمزيد من إبداء الرأي لكل فرد والذي قد يتحقق من خلال الشراكات الدولية والتي قد تسهم في تحقيق تلك الأهداف.

وأوضحت التخطيط أن هذا البرنامج النموذجى ينقسم إلى ثلاث مراحل تنفذ خلال ثلاثة اشهر، مقسمة كشهر لكل مرحلة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تقوم فيها الجامعة الامريكية بالقاهرة بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا يتلقى من خلاله المشاركون تدريباً على مجموعة من الموضوعات والمهارات تتضمن دراسة أساسيات السياسات العامة للدولة، مشاركة أصحاب المصالح، الإدارة الاستراتيجية فى المجال الحكومى، والرؤية المستقلبية للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مهارات الإبداع وآليات التقييم والمتابعة.

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وتابعت الوزارة أن المرحلة الثانية تقوم فيها جامعة كينجز بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا للتدريب على موضوعات مقارنة وتقييم النظم الحكومية المختلفة، عصر الميكنة وتطوير الحكومات، إدارة المصالح والقطاعات العامة، وكذلك التدريب على مهارات اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن الجامعة ستقوم فى هذه المرحلة بإعداد زيارات ميدانية للمتدربين لهيئات حكومية مختلفة للتعرف على نظم الإدارة الناجحة المتبعة بها، مضيفة أن المرحلة الثالثة والآخيرة تقوم فيها الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتدريب مكثف لمدة 20 يومًا على موضوعات الحوكمة، مهارات التواصل الفعالة، مهارات القيادة الناجحة والإصلاح المؤسسى.

وأضافت التخطيط أنه تم فتح باب التقديم للدفعة الثانية وذلك في حين تستأنف الدفعة الأولي دراستها حالياً ضمن المرحلة الأولي من البرنامج.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط كانت قد عقدت اتفاقا مع كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة كينجز بلندن وذلك بشأن العمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وذلك تفعيلًا لبروتوكول.