مصر والصين توقعان منحة لتوريد المعدات التعليمية للكلية المصرية الصينية بـ10 ملايين دولار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاستثمار والتعاون الدولى: تعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتعليم العالى والبحث العلمى فى اطار مبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى

التعليم العالى: المشروع يدعم خريجى المدارس الفنية.. والكلية المصرية الصينية يبدأ العمل فيها من العام الماضى

سفير الصين لدى القاهرة: الكلية تعتبر أول مشروع مشترك بين البلدين فى مجال التعليم الفنى..والشركات الصينية تعمل على زيادة استثماراتها فى مصر خلال الفترة المقبلة

وقعت مصر والصين، منحة مشروع توريد المعدات التعليمية للكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بجامعة قناة السويس، بقيمة 10 ملايين دولاروقام بالتوقيع كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير لياوليتشيانغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومنى أحمد، رئيس القطاع الآسيوى بالوزارة، وذلك في اطار تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين لتعظيم الاستفادة من المنح الصينية المقدمة لمصر والتي يتم تخصيصها لمشروعات قومية تخدم اهداف التنمية في العديد من المجالات من أهمها مجال التعليم المهني.

وأكدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، على التعاون بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتعليم العالى والبحث العلمى فى إطار الاستثمار فى رأس المال البشرى، موضحة أن هذه الاتفاقية في إطار الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة التعليم الفني والتكنولوجي على مستوى كافة المراحل التعليمية وذلك بهدف اعداد الشباب المصري وتزويده بكافة المتطلبات الحديثة لمواكبة احتياجات سوق العمل.

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وأشارت الوزارة إلى أن العلاقة بين مصر والصين هى علاقة استراتيجية والفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاتفاقيات بين البلدين، مؤكدة أن الكلية التكنولوجية المصرية- الصينية تعد نموذج للشراكة بين البلدين في مجال التعليم المهني حيث اشترك في تأسيسها كلية تكنولوجيا المعلومات ببكين ومؤسسة مصر الخير وجامعة قناة السويس، وذلك لتنمية وصقل مواهب الطلاب من خلال تطبيق التكنولوجيا الصينية في مجال التعليم المهني والتكنولوجي.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذه الكلية بدأت فى جامعة قناة السويس العام الماضى، وهذا المشروع يدعم خريجى المدارس الفنية، موضحا أن هذه الاتفاقية ستتضمن توريد الاجهزة والمعدات الخاصة بالمعامل، وقدم شكره للوزيرة، على دورها فى تخصيص هذه المنحة لوزارة التعليم العالى.

وأكد السفير لياوليتشيانغ، سفير الصين لدى القاهرة، أن هذه أول اتفاقية يوقع عليها منذ استلام عمله فى مصر، موضحا أن هذه الكلية تعتبر أول مشروع مشترك بين مصر والصين فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أن هناك توافق بين البلدين فى مشروعات التعليم الفنىفىاطار الربط بين مبادرة الحزام والطريق.

وأوضح أن التعاون فى مجال التعليم الفنى يساهم فى اعداد المزيد من الشباب الأكفاء فى مصر، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الصينية تستثمر فى مصر وتهتم بزيادة الاستثمار فى مجال التعليم الفنى، مؤكدا أن فى المستقبل سيكون هناك المزيد من الاتفاقيات بين مصر والصين فى مجال التعليم الفنى.

الجدير بالذكر، أن اجمالى مشروعات التعاون التنموى بين مصر والصين وصلت إلى 1.6 مليار دولار فى قطاعات النقل والاسكان والتعليم والتعليمالعالى، فيما تبلغ حجم الاستثمارات الصينية فى مصر نحو 7 مليار دولار.