شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: خفض مستحقات الأجانب لـ900 مليون دولار فتح شهية الشركات العالمية للعمل بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن حرص شركات البترول العالمية الكبرى علي ضخ مزيد من الاستثمارات في صناعة البترول المصرية يعد دليلاً قوياً علي استمرار تحسن مناخ الاستثمار في مصر ويعكس مدي أهمية الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها، مشيرة، إلى أن استمرار نجاح الدولة المصرية فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019 ساهم بشكل كبير فى فتح شهية الشركات العالمية للعمل فى مصر وسرعة انجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة، فضلاً عن دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول.

وجاء ذلك خلال احتفالية اندماج شركتي ديا ووينترشال الألمانيتين لينبثق منهما شركة (وينترشال ديا) بحضور ماريو ميرين رئيس الشركة وسامح صبري المدير التنفيذي للشركة في مصر وعدد من قيادات وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.

وأضافت وزارة البترول، أن هذا الاندماج بين الشركتين نتج عنه شركة وينترشال ديا لتصبح أحد أكبر الشركات فى أوروبا العاملة فى مجال البحث والاستكشاف وأن استمرارها للعمل فى مصر يعكس نظرتها الإيجابية لمناخ الاستثمار، لافتة إلى أن مثل هذه الاندماجات تحقق مكاسب كبيرة لصناعة البترول والغاز المصرية وتعطي دفعة لاستمرار ضخ المزيد من الاستثمارات مما يسهم في تعظيم إنتاج واحتياطى مصر من البترول والغاز، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقيمة حوالى 800 مليون دولار خلال العامين الحالى والقادم.

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ومن جانبه أكد رئيس شركة وينترشال ديا أن هذا الاندماج يعكس ثقة الشركة فى قطاع البترول المصرى والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيراً إلى أن الشركة أعدت خططا كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها فى مصر وتستهدف الوصول بإنتاجها إلى حوالى 800 ألف برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز، وأشاد ماريو بما شهدته صناعة البترول المصرية من تغيرات جذرية وتحسن كبير فى مناخ الاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف الأنشطة البترولية.

ولفت إلى الجهود المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والمكاسب التى ستتحقق منه على المستويين التجارى والسياسى، مشيراً إلى أن احتياجات دول الاتحاد الأوروبى تبلغ حوالى 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى وتمثل سوقاً كبيراً لمصر ودول المنطقة التى تتمتع باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعى وأن مصر مؤهلة كلياً لتلعب دور المركز المحورى للغاز بشرق المتوسط لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافى مميز.

وأكد المدير التنفيذى للشركة فى مصر أن ديا تمتلك تاريخاً طويلاً مع مصر وشراكة ممتدة لنحو 45 عاماً وأن اندماج الشركتين جاء بهدف توسيع نطاق أعمالها فى مصر بمقدار ثلاثة أضعاف وضخ استثمارات كبيرة فى صناعة البترول المصرية.