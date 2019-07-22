شكرا لقرائتكم هبوط محدود لمؤشر البحرين بضغط تراجع الاداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 15 ساعة في 21 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 18:48

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الاحد) على تراجع مجدود بلغ 0.24 في المئة تعادل 3.62 نقطة، هبوطا الى 1534.16 نقطة في مقابل 1537.78 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 14.72 في المئة، فيما تراجع مؤشر البحرين الاسلامي 0.84 في المئة ما يعادل 6.48 نقطة الى 762.95 مقابل 769.43 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع 2019 الى 7.31 في المئة.



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وحققت بورصة البحرين تراجعا في الاداء، إذ هبطت كمية الأوراق المالية المتداولة الى 1.66 مليون سهم في مقابل 2.24 مليون اليوم السابق بنسبة 26 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 267 ألف دينار في مقابل 529 ألف اليوم السابق بنسبة 49 في المئة، وتراجع عدد الصفقات المنفذة الى 68 صفقة بتراجع 7 في المئة.

وهبطت القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.64 بليون دينار بخسارة 29 مليونا نسبتها 0.3 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم 17 شركة، ارتفعت 4 شركات، وهبطت 5 شركات أخرى، واستقرت 8 شركات عند المقارنة بأسعارها الخميس الماضي.

وتصدر قطاع المصارف البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 113 ألف دينار بحريني، شكلت 42 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 827 الف سهم، نفذت من خلال 28 صفقة.

وحقق سهم البحرين والكويت أكبر قيمة متداولة بين الاسهم بلغت 66 ألف دينار، نسبتها 25 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 136 الف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 51 ألف دينار نسبتها 19 في المئة من تداول 96 ألف سهم.