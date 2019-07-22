شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات "الكويت" على رغم ارتفاع السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 16 ساعة في 21 يوليو 2019 - اخر تحديث في 21 يوليو 2019 / 17:07

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاحد) ارتفاعا في السيولة المتداولة، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تراجع بنسب محدودة، اذ هبط مؤشر السوق الاول الى 6664 نقطة مسجلا أكبر خسارة بلغت 86 نقطة نسبتها 1.28 في المئة، وهبط مؤشر السوق العام 1 في تعادل 61 نقطة الى 6062 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيس 0.17 في المئة الى 4880 نقطة.



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وعلى رغم تراجع المؤشرات، إلا أن قيمة الأسهم المتداولة ارتفعت 9 في المئة الى 30 مليون دينار في مقابل 28 مليونا لليوم السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة الى 7138 صفقة بزيادة 4 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة 33 في المئة الى 204 ملايين سهم في مقابل 154 مليوناً.

أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فنجد تصدر سهم ميزان الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 0.98 في المئة، وصولاً إلى 620 فلساً، من تداول 2414 سهما، قيمتها 1497 دينار نفذت من خلال 5 صفقات.

وسجل سهم هيومن سوفت أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 4.15 في المئة، هبوطا إلى 3.260 فلس، من تداول 160 ألف سهم، قيمتها 542 ألف دينار، جاءت من خلال 79 صفقة.

وعاود سهم بيتك تصدر البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 5.3 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.41 في المئة الى 770 فلساً، من تداول 6.8 مليون سهم، نفذت من خلال 526 صفقة.