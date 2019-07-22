شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل 99 مليون نسمة.. تعرف على توقعات النمو السكانى بمصر حتى 2052 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الساعة السكانية منذ ساعات قليلة، وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 99 مليون نسمة، بزيادة مليون نسمة خلال أقل من 8 أشهر من الوصول لـ 98 مليون نسمة والذى سجلته الساعة السكانية فى 11 ديسمبر 2018.

وفى هذا الإطار، ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتى تضمنتها دراسة له حول إسقاطات السكان المستقبلية بحلول عام 2052، ننشر أبرز توقعات النمو السكانى فى مصر خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2052 × 5 معلومات.

1- الانخفاض التدريجى فى معدلات النمو السكانى من 1.99% خلال الفترة 2017-2022 إلى 0.85 % خلال الفترة 2047 – 2052.

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3- ارتفاع معدل الوفاة من 4.6 فى الألف خلال عام 2017 إلى 5.7 فى الألف عام 2052.

5- ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 81 سنة عام 2052، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 83.3 سنة عام 2052.

وكان جهاز الإحصاء، أعلن مؤخراً، توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم فى عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة فى 2052.