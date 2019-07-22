شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الجملة بأكتوبر: انخفاض أسعار الليمون لـ11 جنيها لزيادة المعروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أسعار الليمون الانخفاض فى أسواق الجملة وأسواق التجزئة وذلك مع نهاية الأسبوع الماضى، حيث انخفضت أسعاره لما يزيد عن الـ10 جنيهات فى الكيلو، ذلك بعد أن شهدت الأسواق زيادة فى المعروض.

أكد محسن الفيومى رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالجيزة، أن أسعار الليمون فى سوق الجملة بأكتوبر تبدأ من 11 جنيها ولا تتعدى الـ15 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الاسعار انخفضت لما يزيد عن 10 جنيهات للكيلو وذلك بعد أن تم ضخ كميات كبيرة من مزارع وجه بحرى.

وأضاف الفيومى فى تصريح لـ"الخليج 365" أن أسعار الليمون ستشهد انخفاضا مرة أخرى وذلك بعد أن يصل إنتاج محافظات البحيرة ودمياط، حيث ستتضاعف الكميات فى الأسواق وهو ما يعنى زيادة العرض عن الطلب وبالتالى ستعود أسعار الليمون لمعدلها الطبيعى، وأشار إلى أن سوق الخضراوات يشهد انخفاضا فى جميع أسعار الأصناف المختلفة.