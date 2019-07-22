ماذا ينتج برميل النفط الواحد بعد تكريره؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتج برميل النفط الخام 169 لتراً من المواد البترولية المختلفة وتختلف تلك المواد طبقا لعمليات التكرير والتى كانت كالتالى: 1- السولار 38 لترا . 2- مخلفات التقطير 4.70 لتر . 3-وقود الطائرات 14.80 لتر . Advertisements 4- بنزين 73.25 لتر . 5- غاز مسألة 6.51 لتر . 6- زيت الوقود الثقيل 6.35 لتر . 7- منتجات أخرى 25.73 لتر.

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