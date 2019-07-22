شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تستهدف إنتاج 1.4 مليون طن سنويا منتجات بترولية لتأمين احتياجات الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول والثروة المعدنية، إنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات التى تهدف إلى زيادة طاقة تكرير وتصنيع منتجات بترولية عالية الجودة تشمل البنزين والسولار والمازوت، فى الصعيد.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن قطاع البترول يستهدف إنتاج مايقرب من مليون و460 ألف طن سنويا باستثمارات حوالى 4 مليارات و400 مليون دولار، مشيرة إلى أن ذلك ضمن خطة وزارة البترول لتنمية محافظات الوجه القبلى، وتأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية.