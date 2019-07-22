شكرا لقرائتكم خبر عن لحجاج البرى.. إكراميات السائقين ممنوعة بقرار من وزارة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حجاج القطاع السياحى للبرنامج البرى، والبالغ عددهم 12 ألف للسفر للأراضى المقدسة فى نهاية الأسبوع الجارى، لأداء مناسك الحج للعام 1440هـ، ووضعت وزارة السياحة ضوابط صارمة يجب توافرها فى السائقين الذين سيقلون حجاج البرى بعضها مهنى والآخر أخلاقى.

وإذا كنت أحد حجاج البرى هذا العام يجب أن تعلم جيدا أن وزارة السياحة منعت فى ضوابطها للحج هذا العام دفع الإكراميات للسائقين وهو الأمر الذى يمكن معاقبة السائق عليه، وقالت الضوابط فى بنودها "يلتزم السائق بعدم تحصيل أى إتاوات أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، كما يلتزم بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة، وفى حالة مخالفة تلك الواجبات والمهام سوف يطبق عليه الجزاء القانونى فى هذا الشأن".

كما حددت الضوابط أن يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة فى الميعاد المحدد لها دون سبب، وأن يكون حاصلا على الدورة التدريبية العملية والنظرية الخاصة بالسائقين بالمركز المصرى للقيادة الآمنة.

وتواجد سائق احتياطى لكل سيارة مستوفيا لكافة الشروط، وأن يكون السائق الأساسى والاحتياطى مسجلا بالوزارة ويجوز أن يكون مسجلا على شركة أخرى غير الشركة المالكة للأتوبيس، وأن يجتاز الكشف الطبى بما لا يتجاوز سنة.