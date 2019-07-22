شكرا لقرائتكم خبر عن أصحاب المدابغ: أسعار الجلود انخفضت 70 % ويجب أن تنعكس على السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مهران رئيس شعبة أصحاب المدابغ بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الجلود انخفضت بصورة كبيرة خلال الايام الماضية، حيث انخفضت لنسبة تزيد عن الـ70%، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يرجع لعدة أسباب أهمها تراجع الأسعار عالميا، وزيادة المعروض فى الأسواق خلال هذا الموسم أو التوقيت من هذا العام مع اقتراب موسم الأضاحى.

وأضاف مهران فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن أسعار الجلود يجب أن تنعكس على أسعار الأحذية فى الأسواق، حيث أن تكلفة الجلد الطبيعى وأفضل أنواع الجلود لأى حذاء لا تتخطى الـ100 جنيه وفقا للأسعار الجديدة، موضحا أن الحذاء يحتاج إلى قدمين ونصف القدم من الجلد حيث أن سعر القدم من الجلد المدبوغ 40 جنيها وهذا بالنسبة لأغلى أنواع الجلود

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