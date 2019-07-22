شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي الأول»: مقترح «ملكية الأجانب» لتشجيع الاستثمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح بنك «أبوظبي الأول» مجدداً، أمس، أن موضوع فتح ملكية الأجانب في أسهم البنك من دون قيود هو مجرد مقترح تمت مناقشته ضمن تقرير التحليل، ومناقشة مجلس الإدارة للبيانات المالية للنصف الأول. وأضاف البنك في بيان توضيحي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن المقترح ليس للبنك فقط، وإنما للشركات المساهمة العاملة بالدولة كنوع من تشجيع الاستثمارات، وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في جذب الاستثمارات.

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