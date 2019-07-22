30.4 مليون درهم تداولات «سلامة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.86% عند مستوى 2739.26 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم شركات العقار والاستثمار والبنوك والسلع والخدمات.

شهد السوق تداول 145 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 146.8 مليون درهم، نفذت من خلال 2075 صفقة، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 22 شركة.

وتصدر سهم «سلامة للتأمين» التداولات بقيمة 30.4 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.59% مغلقاً عند 0.687 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 17.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 2.62% إلى 0.893 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قرب 14 مليون درهم، ونزل بنسبة 0.39% ليغلق عند 5.16 درهم.

وكان أكبر الرابحين سهم «الاستشارات المالية الدولية» الذي صعد بالحد الأعلى المسموح به 14%، عقب قرار الجمعية العمومية للشركة تخفيض راس المال، تلاه سهم «الإثمار» بارتفاعه 7.76% مغلقاً عند 0.25 درهم، ثم سهم «السلام السودان» بارتفاعه 4.12% ليغلق عند 1.01 درهم.

وبالعكس، انخفض سهم «أمان» بنسبة 4.29% مغلقاً عند 0.468 درهم، تلاه سهم «السلام القابضة»، ونزل بنسبة 2.89% ليغلق عند 0.471 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» باحتلاله المركز الثالث من حيث الانخفاض.