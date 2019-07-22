مركز محمد بن زايد للابتكار هدية الإمارات إلى السنغال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - داكار:”الخليج 365”

وضع حسين جاسم النويس، رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حجر الأساس لمركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال في العاصمة السنغالية داكار، بحضور أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي والمفوض العام للمفوضية العامة لتسريع ريادة الأعمال للشباب والمرأة بابا سار ومحمد علي الشامسي، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات في داكار، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

وقال حسين جاسم النويس: إن المركز الذي سيتم تمويله بمنحة إماراتية تبلغ قيمتها 20 مليون دولار (ما يعادل 73.6 مليون درهم) يهدف إلى تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين سلسلة من المشاريع الريادية للمساهمة في تعزيز الجهود الحكومية لدول غرب إفريقيا الهادفة إلى إيجاد اقتصاد مستقر ومتوازن يعزز التنمية الاقتصادية لديها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب وتمكين المرأة وبناء قدرات رواد الأعمال والمؤسسات المحلية.

وأضاف أن المركز سيكون منصة لدعم الابتكار وباعث أمل وملاذاً تمويلياً وفنياً أمام أصحاب المهارات والإمكانات الريادية الإبداعية لتحقيق طموحاتهم وتأسيس مشاريعهم الخاصة التي ستسهم في تعزيز روافد الاقتصاد الوطني في الدول المستهدفة وعلى رأسها السنغال.

وأكد أن المركز سيسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة في مختلف دول المنطقة، مؤكداً أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيقدم الدعم الفني اللازم في مجال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تخدم الأهداف، وتلبي التطلعات في المساهمة في التنمية.

وأشار إلى أن المركز سيتضمن حاضنة أعمال مع التركيز على التكنولوجيا ومسرع أعمال ومكاتب، ومختبرات متخصصة في إعداد نماذج الاختراع مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، الطيران، الإلكترونيك والروبوتيك.

وأوضح النويس أن المركز سيقدم خدمات مميزة لرواد الأعمال المحتملين تتضمن استضافة الشركات والتدريب والتمويل والتوجيه والاستشارات.

وقال أمادو هوت، إن مركز محمد بن زايد للابتكار وريادة الأعمال سيكون محطة مهمة على طريق تطوير الاقتصاد ودمج الشباب والمرأة في دول غرب إفريقيا.

وقال: مثل هذه المبادرات النوعية والمشاريع التنموية ستسهم في تعزيز مساعينا نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي المستدام مكرراً شكره لجهود دولة الإمارات في هذا المجال.

وأشار هوت إلى أن المركز الذي ستبدأ فيه أعمال البناء والتشييد في شهر سبتمبر المقبل سيمتد على مساحة 20 ألف متر مربع متوقعاً الانتهاء من الأعمال الإنشائية وافتتاحه رسميا في شهر فبراير من عام 2021.

وأشاد المفوض العام للمفوضية العامة لتسريع ريادة الأعمال للشباب و المرأة بابا سار، بجهود دولة الإمارات بدعم جهود التنمية في دول غرب إفريقيا وقال إن هذه المبادرة تبعث الأمل لدى شريحة واسعة من الشباب الطامحين في تأسيس مشاريع نوعية ابتكارية ستسهم في تطوير وتعزيز اقتصاديات بلدانهم.