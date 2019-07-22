«الإمارات دبي الوطني» يكشف عن خطة توسع في السعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن خططه للتوسع في المملكة العربية السعودية، حيث حصل على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لافتتاح 20 فرعاً إضافياً في المملكة.

ويعكس هذا الإعلان تنامي أهمية المملكة لدى أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، كما يؤكد عزم دولة الإمارات على تعزيز الروابط الاستراتيجية والاقتصادية التاريخية التي تربطها بالمملكة.

تدير مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني حالياً أربعة فروع متكاملة الخدمة في مناطق رئيسية من المملكة: اثنان منها في الرياض وآخران في كل من جدة والمنطقة الشرقية - الخبر، وذلك لضمان توفير باقة متكاملة من الخدمات لأكبر شريحة من الأفراد والشركات في المملكة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات الخاصة إضافة إلى الخدمات المصرفية للأعمال والشركات. وتعتبر المملكة أكبر تواجد جغرافي للبنك خارج نطاق شبكته الواسعة في الإمارات ومصر.

وقال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك الإمارات دبي الوطني: «تتشارك القيادة الرشيدة في كل من دولة الإمارات والسعودية برؤية طموحة لتطوير البلدين والارتقاء بهما إلى مصاف الدول المتقدمة، ونحن في بنك الإمارات دبي الوطني سعداء بدعم هذه الرؤية عبر توسيع شبكة فروعنا في المملكة. وتعكس خططنا التوسعية على المدى القريب التزامنا تجاه المملكة ودعم رؤيتها 2030. إننا ممتنون جداً للدعم الذي تقدمه لنا مؤسسة النقد العربي السعودي من أجل مواصلة استثمارنا ومسيرتنا في السعودية. وإننا إذ نحرص على تعزيز وتوسيع نطاق حضورنا في المملكة، فإن ذلك نابع من التزامنا بمواصلة خدمة ودعم الطموحات الاقتصادية للأفراد والشركات في السعودية».

ويقدم بنك الإمارات دبي الوطني لعملائه في السعودية باقة متكاملة من الخدمات تشمل الخدمات المصرفية للأفراد وخدمات إدارة الثروات والتمويل التجاري، بالإضافة إلى الاستشارات المالية للشركات وتمويل المشاريع والتمويل المشترك، وذلك عبر الذراع المصرفية الاستثمارية للبنك - شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية. وتوفر الفروع خدمات البنك الحاصلة على الجوائز مع تصميم عصري مدعوم بالتقنيات الرقمية، إضافة إلى الحلول المصرفية ذاتية الخدمة، ومنطقة مخصصة للاستشارات المصرفية.

ويمتلك بنك الإمارات دبي الوطني الذي يزاول نشاطه أيضاً في مصر والهند وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا وتركيا، شبكة امتيازات قوية في أبرز أسواق السعودية.