البنوك تهدي مؤشر أبوظبي جلسة خضراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

تباين أداء الأسهم المحلية في مستهل تداولات الأسبوع، وسط عمليات جني أرباح سريعة على عدد منها، عقب موجة صعود لافتة، الخميس الماضي، بينما حافظت مؤشرات الأسواق على مستويات فنية جيدة، في ظل سيولة ضعيفة نسبياً.

حافظ مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية على مساره الأخضر بنسبة 0.33%، وذلك بدعم من القطاع المصرفي، الذي بدوره ضغط على سوق دبي، وتراجع بالمؤشر 0.86%، مع تراجع جماعي لأسهم العقار.

وبلغت السيولة الكلية في الأسواق 234.34 مليون درهم، منها 146.84 مليون درهم في دبي، و87.5 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 215 مليون سهم، توزعت بواقع 145 مليون سهم في دبي، و70 مليون سهم في أبوظبي.

وجرى تداول أسهم 60 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 35 شركة، وجاء ذلك عن طريق 2886 صفقة.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 2739.26 نقطة، متأثراً بتراجع أسهم العقار والاستثمار والبنوك والسلع والخدمات.

وتراجع قطاع العقار 1.46%، بعد تراجع «إعمار العقارية» 1.23%، و«إعمار للتطوير» 1.59%، و«إعمار مولز» 2.045، و«الاتحاد العقارية» 1.99%، و«أرابتك» 2.27%، و«داماك» 2.02%، و«ديار» 0.6%.

ونزل قطاع البنوك 0.78%، بفعل انخفاض «دبي الإسلامي» 0.39%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.29%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.7%، مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.74%، و«سوق دبي المالي» 1.45%، وذلك في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.91%. وفي الإثناء، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.28%، بدعم من سهم «سلامة» بنسبة 0.59%، عقب رفع تصنيف الشركة من قبل «ستاندرد آن بورز» إلى «BBB»، كما ارتفع أيضاً سهم «الوطنية للتأمينات العامة 2.38%.

من جهته، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي إلى مستوى 5235.37 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاستثمار والتأمين.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.86%، بفعل ارتفاع «أبوظبي الأول» 1.03%، و«أبوظبي التجاري»0.57%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.84%. وزاد قطاع الاستثمار 0.23% مع نمو سهم «إشراق» 0.72%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاتصالات 0.69% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وهبط قطاع العقار بنسبة 0.48% مع نزول سهم «الدار» 0.47%، و«رأس الخيمة العقارية» 0.67%.

وانخفض قطاع الطاقة 0.92%، نتيجة انخفاض «دانة غاز» و«طاقة»1% لكل منهما، وكذلك «أدنوك للتوزيع» 0.73%.

وتصدر سهم «سلامة للتأمين» التداولات في سوق دبي، بقيمة 30.4 مليون درهم، مغلقاً عند 0.687 درهم، تلاه سهم «جي إف إتش» بسيولة بقيمة 17.7 مليون درهم، وانخفض بنسبة 2.62% إلى 0.893 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة قرب 14 مليون درهم، ليغلق عند 5.16 درهم.

وفي أبوظبي، تصدر سهم «اتصالات» بقيمة 15.5 مليون درهم، مغلقاً عند 17.22 درهم، تلاه سهم «أبوظبي الإسلامي»، بتداولات بقيمة 15.4 مليون درهم، مغلقاً عند 4.8 درهم، ثم سهم «منازل العقارية»(مساهمة خاصة) بسيولة ب14.4 مليون درهم، وارتفع بنسبة 2.78% إلى 0.406 درهم.

وكان أكبر الرابحين في سوق دبي سهم «الاستشارات المالية الدولية» الذي صعد بالحد الأعلى المسموح به 14%، مغلقاً عند 0.23 درهم، عقب قرار الجمعية العمومية للشركة تخفيض رأس المال، وبالعكس، انخفض سهم «أمان» بنسبة 4.29% مغلقاً عند 0.468 درهم.

وسجل سهم «أسمنت رأس الخيمة»، الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي، بنسبة 3.69% مغلقاً عند 0.65 درهم، وعلى العكس، انخفض سهم «أسمنت الخليج» 6%، مغلقاً عند 0.85 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 12 مليون درهم محصلة شراء، منها 10.8 مليون درهم محصلة شراء المواطنين، و1.15 مليون درهم محصلة شراء المواطنين. وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 12 مليون درهم محصلة بيع، منها 9.3 مليون درهم محصلة بيع العرب، و2.6 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم على أسهم شركات «منازل العقارية»، و«إعمار مولز»، و«دي إكس بي»، و«الدار»، و«أبوظبي الأول»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «جي إف إتش»، و«داماك»، و«سلامة».

من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 14.15 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.67 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و5.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وبالعكس، اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع، بصافي استثمار بلغ 14.15 مليون درهم محصلة شراء، منها 8.67 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و5.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.